Скуратова Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.02.1895
Дата смерти05.10.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1895
Рождение, крещение: запись о рождении №13, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
25.02.1895
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы крестьянин Иван Захаров Перов [сын Захара Ефимовича Пер... Показать все
Смерть
05.10.1895
Умерла от младенческого удара Смерть, похороны: запись о смерти №82, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
06.10.1895
кладбище Троицкой церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния