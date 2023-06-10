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Скуратова Евдокия Васильевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

24.02.1895

Дата смерти

05.10.1895

Пол

Женский

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
24.02.1895

Отец: Скуратов Василий Афанасьевич

Мать: Скуратова (Чернышова) Елена Яковлевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №13, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
25.02.1895
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы крестьянин Иван Захаров Перов [сын Захара Ефимовича Пер... Показать все
Смерть
05.10.1895
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умерла от младенческого удара Смерть, похороны: запись о смерти №82, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
06.10.1895
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
кладбище Троицкой церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния

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