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Скуратов Андрей Васильевич

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

16.08.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1896

Отец: Скуратов Василий Афанасьевич

Мать: Скуратова (Чернышова) Елена Яковлевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №69, метрическая книга за 1896 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
18.08.1896
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы крестьянский сын Василий Яковлев Чернышев [сын Якова Ак... Показать все
Смерть
Неизвестно

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