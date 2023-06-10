Скуратов Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.08.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
16.08.1896
Рождение, крещение: запись о рождении №69, метрическая книга за 1896 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
18.08.1896
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы крестьянский сын Василий Яковлев Чернышев [сын Якова Ак... Показать все
Смерть
Неизвестно