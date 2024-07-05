Грицких Надежда (Анастасия) Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Глушко (Грицких) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Грицких Грицкий Павел Федорович
Рождение ребёнка
01.11.1925
Дочь: Свиридова (Грицких) Анна Павловна
Отец ребёнка: Грицких Грицкий Павел Федорович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Грицкий Александр Павлович
Отец ребёнка: Грицких Грицкий Павел Федорович
Место жительства
По 1933
Место жительства
С 1934
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Лилия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1982