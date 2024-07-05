Грицких Надежда (Анастасия) Федоровна 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Грицких Надежда (Анастасия) Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Федор

Мать: Мелания

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Глушко (Грицких) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Грицких Грицкий Павел Федорович

Неберджаевская, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.11.1925

Дочь: Свиридова (Грицких) Анна Павловна

Отец ребёнка: Грицких Грицкий Павел Федорович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Грицкий Александр Павлович

Отец ребёнка: Грицких Грицкий Павел Федорович

Место жительства
По 1933
Неберджаевская, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1934
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Лилия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1982

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