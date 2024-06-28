Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Мелания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Федоровна

Мать ребёнка: Мелания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Мелания

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Грицких Надежда (Анастасия) Федоровна

Мать ребёнка: Мелания

Смерть
Неизвестно

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