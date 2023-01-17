станица Неберджаевская, станица Неберджаевская, Крымский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Неберджаевская

Крымский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Темрюкский уезд
3909Неберджаевская станицапри реке Неберджае, на правом ее берегу93164170508502малороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Бакалейная лавка 1. Питейное заведение 1. Водяных мукомольных мельниц 4. Почтовая станция 1. Ярмарка 1. Коренные жители занимаются хлебопашест Показать все При р. Адагум и ее притоках

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Крымский район
159527Неберджаевскаястаница44°50'00"37°54'00"L-37-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Крымский муниципальный район, Нижнебаканское сельское поселение
3625412116ст-ца Неберджаевская#Н/Д
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