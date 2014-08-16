Свиридова (Грицких) Анна Певловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1925
Дата смерти16.08.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1949
Дочь: Макарова Алла Петровна
Отец ребёнка: Свиридов Петр Хаимович
Место жительства
Неизвестно
Неберджаевская, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
16.08.2014