Свиридова (Грицких) Анна Певловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвиридова (Грицких) Анна Певловна

Свиридова (Грицких) Анна Певловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1925

Дата смерти

16.08.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1949

Дочь: Макарова Алла Петровна

Отец ребёнка: Свиридов Петр Хаимович

Место жительства
Неизвестно
Неберджаевская, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
16.08.2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close