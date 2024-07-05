Грицких Грицкий Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Грицких Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Глушко (Грицких) Ольга Павловна
Мать ребёнка: Грицких Надежда (Анастасия) Федоровна
Рождение ребёнка
01.11.1925
Дочь: Свиридова (Грицких) Анна Павловна
Мать ребёнка: Грицких Надежда (Анастасия) Федоровна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Грицкий Александр Павлович
Мать ребёнка: Грицких Надежда (Анастасия) Федоровна
Место жительства
До 1933
Смерть
1933