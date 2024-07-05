Грицких Грицкий Павел Федорович 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Грицких Грицкий Павел Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Грицких Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Глушко (Грицких) Ольга Павловна

Мать ребёнка: Грицких Надежда (Анастасия) Федоровна

Неберджаевская, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.11.1925

Дочь: Свиридова (Грицких) Анна Павловна

Мать ребёнка: Грицких Надежда (Анастасия) Федоровна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Грицкий Александр Павлович

Мать ребёнка: Грицких Надежда (Анастасия) Федоровна

Место жительства
До 1933
Неберджаевская, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1933

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