Колесова (Карпова) Марина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесова (Карпова) Марина Леонидовна

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Место рождения

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

05.08.1961

Дата смерти

12.01.2019

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1961

Отец: Карпов Леонид Петрович

Мать: Карпова Анна Николаевна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
12.04.1982

Муж: Колесов Евгений Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.10.1983

Дочь: Колесова Ирина

Отец ребёнка: Колесов Евгений Николаевич

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
13.01.1987

Сын: Колесов Юрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Колесов Евгений Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
12.01.2019
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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