Колесова (Карпова) Марина Леонидовна
Место рождения
Дата рождения05.08.1961
Дата смерти12.01.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1961
Отец: Карпов Леонид Петрович
Мать: Карпова Анна Николаевна
Бракосочетание
12.04.1982
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.10.1983
Дочь: Колесова Ирина
Отец ребёнка: Колесов Евгений Николаевич
Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
13.01.1987
Отец ребёнка: Колесов Евгений Николаевич
Смерть
12.01.2019