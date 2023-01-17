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Колесова Ирина

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Место рождения

Севастополь, Города, Таврическая губерния

Дата рождения

30.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1983

Отец: Колесов Евгений Николаевич

Мать: Колесова Марина Леонидовна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
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