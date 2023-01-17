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Колесова Ирина
Колесова Ирина
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Место рождения
Севастополь
, Города, Таврическая губерния
Дата рождения
30.10.1983
Пол
Женский
Отец
Колесов Евгений Николаевич
1960 г.р.
Мать
Колесова (Карпова) Марина Леонидовна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1983
Отец:
Колесов Евгений Николаевич
Мать:
Колесова Марина Леонидовна
Севастополь
, Города, Таврическая губерния
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