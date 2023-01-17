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Колесов Юрий Евгеньевич
Колесов Юрий Евгеньевич
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
13.01.1987
Пол
Мужской
Отец
Колесов Евгений Николаевич
1960 г.р.
Мать
Колесова (Карпова) Марина Леонидовна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1987
Отец:
Колесов Евгений Николаевич
Мать:
Колесова Марина Леонидовна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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