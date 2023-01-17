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Колесов Юрий Евгеньевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

13.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1987

Отец: Колесов Евгений Николаевич

Мать: Колесова Марина Леонидовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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