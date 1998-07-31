Колесов Евгений Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.12.1960
Дата смерти31.07.1998
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1960
Бракосочетание
12.04.1982
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1983
Дочь: Колесова Ирина
Мать ребёнка: Колесова Марина Леонидовна
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
13.01.1987
Мать ребёнка: Колесова Марина Леонидовна
Смерть
31.07.1998
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область