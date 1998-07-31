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Колесов Евгений Николаевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

20.12.1960

Дата смерти

31.07.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1960

Отец: Колесов Николай Николаевич

Мать: Колесова Тамара Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
12.04.1982

Жена: Колесова Марина Леонидовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1983

Дочь: Колесова Ирина

Мать ребёнка: Колесова Марина Леонидовна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
13.01.1987

Сын: Колесов Юрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Колесова Марина Леонидовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
31.07.1998
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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