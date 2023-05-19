Ковалев Павел Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Павел Михайлов

Ковалев Павел Михайлов

Место рождения

Новозыбковский уезд, Черниговской губ

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Ковалев Михаил Филиппов

Мать: Ковалева Пелагея Константинова

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Бракосочетание
12.02.1910

Жена: Ковалева Мавра Дмитриева

Старокарасук, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.12.1910

Сын: Ковалев Тимофей Павлов

Мать ребёнка: Ковалева Мавра Дмитриева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
13.12.1912

Сын: Ковалев Николай Павлов

Мать ребёнка: Ковалева Мавра Дмитриева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
27.02.1916

Сын: Ковалев Герасим Павлов

Мать ребёнка: Ковалева Мавра Дмитриева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
12.11.1918

Дочь: Екатерина Павлова

Мать ребёнка: Ковалева Мавра Дмитриева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close