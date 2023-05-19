Ковалев Павел Михайлов
Место рожденияНовозыбковский уезд, Черниговской губ
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Бракосочетание
12.02.1910
Жена: Ковалева Мавра Дмитриева
Старокарасук, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.12.1910
Мать ребёнка: Ковалева Мавра Дмитриева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
13.12.1912
Мать ребёнка: Ковалева Мавра Дмитриева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
27.02.1916
Мать ребёнка: Ковалева Мавра Дмитриева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
12.11.1918
Дочь: Екатерина Павлова
Мать ребёнка: Ковалева Мавра Дмитриева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно