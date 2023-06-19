Ковалева (Коченова) Мавра Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1910
Старокарасук, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.12.1910
Отец ребёнка: Ковалев Павел Михайлов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
13.12.1912
Отец ребёнка: Ковалев Павел Михайлов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
27.02.1916
Отец ребёнка: Ковалев Павел Михайлов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
12.11.1918
Дочь: Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Ковалев Павел Михайлов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно