Ковалева (Коченова) Мавра Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Коченова) Мавра Дмитриева

Место рождения

Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Стрижево, Карташевская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
12.02.1910

Муж: Ковалев Павел Михайлов

Старокарасук, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.12.1910

Сын: Ковалев Тимофей Павлов

Отец ребёнка: Ковалев Павел Михайлов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
13.12.1912

Сын: Ковалев Николай Павлов

Отец ребёнка: Ковалев Павел Михайлов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
27.02.1916

Сын: Ковалев Герасим Павлов

Отец ребёнка: Ковалев Павел Михайлов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
12.11.1918

Дочь: Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Ковалев Павел Михайлов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно