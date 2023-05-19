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(Ковалева) Екатерина Павлова

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

12.11.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1918

Отец: Ковалев Павел Михайлов

Мать: Ковалева Мавра Дмитриева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
15.11.1918
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно