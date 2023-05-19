Ковалев Михаил Филиппов
Место рожденияНовозыбковский уезд, Черниговской губ
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Ковалева Пелагея Константинова
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Ковалева Пелагея Константинова
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Ермолаева Анна Михайлова
Мать ребёнка: Ковалева Пелагея Константинова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
02.06.1901
Мать ребёнка: Ковалева Пелагея Константинова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
01.11.1904
Дочь: Ульяна Михайлова
Мать ребёнка: Ковалева Пелагея Константинова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
03.04.1910
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Ковалева Пелагея Константинова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно