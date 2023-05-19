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Ковалев Михаил Филиппов

Место рождения

Новозыбковский уезд, Черниговской губ

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1888

Сын: Ковалев Василий Михайлов

Мать ребёнка: Ковалева Пелагея Константинова

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1891

Сын: Ковалев Павел Михайлов

Мать ребёнка: Ковалева Пелагея Константинова

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Ермолаева Анна Михайлова

Мать ребёнка: Ковалева Пелагея Константинова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
02.06.1901

Сын: Ковалев Тимофей Михайлов

Мать ребёнка: Ковалева Пелагея Константинова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
01.11.1904

Дочь: Ульяна Михайлова

Мать ребёнка: Ковалева Пелагея Константинова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
03.04.1910

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Ковалева Пелагея Константинова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Пелагея Константинова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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