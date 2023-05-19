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(Ковалева) Мария Михайлова

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

03.04.1910

Дата смерти

02.08.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1910

Отец: Ковалев Михаил Филиппов

Мать: Ковалева Пелагея Константинова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
04.04.1910
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
02.08.1910