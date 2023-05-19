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Ковалев Тимофей Михайлов

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

02.06.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1901

Отец: Ковалев Михаил Филиппов

Мать: Ковалева Пелагея Константинова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
03.06.1901
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно