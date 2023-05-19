Ковалев Тимофей Михайлов
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения02.06.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1901
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
03.06.1901
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно