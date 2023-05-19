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(Ковалева) Ульяна Михайлова

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

01.11.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1904

Отец: Ковалев Михаил Филиппов

Мать: Ковалева Пелагея Константинова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
02.11.1904
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно