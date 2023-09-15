Баринов Петр Абрамович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Баринов Абрам Степанович
Мать: Баринова ?
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Баринова Анна Евграфовна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Баринова Анна Евграфовна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Баринова Анна Евграфовна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Баринов Григорий Петрович
Мать ребёнка: Баринова Анна Евграфовна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Баринов Константин Петрович
Мать ребёнка: Баринова Анна Евграфовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Баринова Анна Евграфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баринова Анна Евграфовна
Смерть
Неизвестно