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Баринов Петр Абрамович

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Баринов Абрам Степанович

Мать: Баринова ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Баринов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Баринова Анна Евграфовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Баринов Василий Петрович

Мать ребёнка: Баринова Анна Евграфовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Баринов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Баринова Анна Евграфовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Баринов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Баринова Анна Евграфовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Баринов Константин Петрович

Мать ребёнка: Баринова Анна Евграфовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Баринова Анна Евграфовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баринова Анна Евграфовна

Смерть
Неизвестно
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