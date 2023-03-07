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Баринов Абрам Степанович

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Баринов Прокофий Абрамович

Мать ребёнка: Баринова ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Баринов Филипп Абрамович

Мать ребёнка: Баринова ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Баринов Петр Абрамович

Мать ребёнка: Баринова ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Баринов Кузьма Абрамович

Мать ребёнка: Баринова ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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