Баринов Абрам Степанович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Баринов Прокофий Абрамович
Мать ребёнка: Баринова ?
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Баринова ?
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Баринова ?
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Баринова ?
Смерть
Неизвестно