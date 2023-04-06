Баринова Анна Евграфовна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Баринов Петр Абрамович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Баринов Петр Абрамович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Баринов Петр Абрамович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Баринов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Баринов Петр Абрамович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Баринов Константин Петрович
Отец ребёнка: Баринов Петр Абрамович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Баринов Петр Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно