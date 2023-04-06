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Баринова Анна Евграфовна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Баринов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Баринов Петр Абрамович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Баринов Василий Петрович

Отец ребёнка: Баринов Петр Абрамович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Баринов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Баринов Петр Абрамович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Баринов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Баринов Петр Абрамович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Баринов Константин Петрович

Отец ребёнка: Баринов Петр Абрамович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Баринов Петр Абрамович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баринов Петр Абрамович

Смерть
Неизвестно
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