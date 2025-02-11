Баринов Константин Петрович 1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Баринов Константин Петрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1843, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Баринов Петр Абрамович1811 г.р.
Мать
Баринова Анна Евграфовна1814 г.р.
Дети
Малкина Анастасия Константиновна Баринова1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Баринов Петр Абрамович

Мать: Баринова Анна Евграфовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Малкина Анастасия Константиновна Баринова

Мать ребёнка: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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