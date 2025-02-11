Баринов Константин Петрович
мужской, родился 1843, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецБаринов Петр Абрамович1811 г.р.
МатьБаринова Анна Евграфовна1814 г.р.
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Баринов Петр Абрамович
Мать: Баринова Анна Евграфовна
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Малкина Анастасия Константиновна Баринова
Мать ребёнка: не указана
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно