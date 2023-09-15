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Клавдия Дмитриевна

Место рождения

Шутово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.10.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1855 ст.

Отец: Дмитрий Устинович

Мать: Парасковья Дмитриевна

Шутово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
25.01.1874

Муж: Кобылин Александр Иванович

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1887

Дочь: Хазова Анна Александровна

Отец ребёнка: Кобылин Александр Иванович

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1887 ст.

Сын: Кобылин Александр Александрович

Отец ребёнка: Кобылин Александр Иванович

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
04.11.1889

Сын: Кобылин Павел Александрович

Отец ребёнка: Кобылин Александр Иванович

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1894

Дочь: Данилова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Кобылин Александр Иванович

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1896

Сын: Кобылин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Кобылин Александр Иванович

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Смерть
Неизвестно
Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
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