Клавдия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения30.10.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1855 ст.
Отец: Дмитрий Устинович
Мать: Парасковья Дмитриевна
Бракосочетание
25.01.1874
Рождение ребёнка
30.08.1887
Дочь: Хазова Анна Александровна
Отец ребёнка: Кобылин Александр Иванович
Рождение ребёнка
30.08.1887 ст.
Сын: Кобылин Александр Александрович
Отец ребёнка: Кобылин Александр Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1889
Сын: Кобылин Павел Александрович
Отец ребёнка: Кобылин Александр Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1894
Дочь: Данилова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Кобылин Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.09.1896
Сын: Кобылин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Кобылин Александр Иванович
Смерть
Неизвестно