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Кобылин Павел Александрович

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Место рождения

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

04.11.1889

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.11.1818

Сын: Кабарин Федор Павлович

Мать ребёнка: Кобылина Александра Ивановна

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Рождение
04.11.1889

Отец: Кобылин Александр Иванович

Мать: Клавдия Дмитриевна

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
28.01.1909

Жена: Кобылина Александра Ивановна

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1915

Сын: Кобылин Михаил Павлович

Мать ребёнка: Кобылина Александра Ивановна

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Сизова Ольга Павловна

Мать ребёнка: Кобылина Александра Ивановна

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Смерть
1947
Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
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