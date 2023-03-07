Кобылин Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения04.11.1889
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.11.1818
Мать ребёнка: Кобылина Александра Ивановна
Рождение
04.11.1889
Отец: Кобылин Александр Иванович
Мать: Клавдия Дмитриевна
Бракосочетание
28.01.1909
Рождение ребёнка
12.08.1915
Мать ребёнка: Кобылина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Сизова Ольга Павловна
Мать ребёнка: Кобылина Александра Ивановна
Смерть
1947