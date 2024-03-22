Кабарин (Кобылин) Федор Павлович
Место рождения
Дата рождения18.11.1818
Дата смерти?.10.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1818
Бракосочетание
24.03.1946
Рождение ребёнка
27.09.1947
Мать ребёнка: Кабарина Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
26.11.1950
Дочь: Кабарина Галина Федоровна
Мать ребёнка: Кабарина Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
31.05.1952
Дочь: Багрова Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Кабарина Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
03.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кабарина Валентина Федоровна
Смерть
?.10.1965