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Кабарин (Кобылин) Федор Павлович

Место рождения

Тимошинская, Харовский район, Северный край

Дата рождения

18.11.1818

Дата смерти

?.10.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1818

Отец: Кобылин Павел Александрович

Мать: Кобылина Александра Ивановна

Тимошинская, Харовский район, Северный край
Бракосочетание
24.03.1946

Жена: Кабарина Валентина Федоровна

Тимошинская, Харовский район, Северный край
Рождение ребёнка
27.09.1947

Сын: Кабарин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Кабарина Валентина Федоровна

Тимошинская, Харовский район, Северный край
Рождение ребёнка
26.11.1950

Дочь: Кабарина Галина Федоровна

Мать ребёнка: Кабарина Валентина Федоровна

Тимошинская, Харовский район, Северный край
Рождение ребёнка
31.05.1952

Дочь: Багрова Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Кабарина Валентина Федоровна

Тимошинская, Харовский район, Северный край
Рождение ребёнка
03.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабарина Валентина Федоровна

Тимошинская, Харовский район, Северный край
Смерть
?.10.1965
Тимошинская, Харовский район, Северный край
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