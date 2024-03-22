Кобылина (Куликова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения?.11.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.11.1818
Отец ребёнка: Кобылин Павел Александрович
Рождение
?.11.1884
Бракосочетание
28.01.1909
Рождение ребёнка
12.08.1915
Отец ребёнка: Кобылин Павел Александрович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Сизова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Кобылин Павел Александрович
Смерть
Неизвестно