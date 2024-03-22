Кобылина (Куликова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылина (Куликова) Александра Ивановна

Место рождения

Тимошинская, Харовский район, Северный край

Дата рождения

?.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.11.1818

Сын: Кабарин Федор Павлович

Отец ребёнка: Кобылин Павел Александрович

Тимошинская, Харовский район, Северный край
Рождение
?.11.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимошинская, Харовский район, Северный край
Бракосочетание
28.01.1909

Муж: Кобылин Павел Александрович

Тимошинская, Харовский район, Северный край
Рождение ребёнка
12.08.1915

Сын: Кобылин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Кобылин Павел Александрович

Тимошинская, Харовский район, Северный край
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Сизова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Кобылин Павел Александрович

Тимошинская, Харовский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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