Данилова (Кобылина) Анастасия Александровна
Место рождения
Дата рождения04.09.1894
Дата смерти14.09.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1894
Отец: Кобылин Александр Иванович
Мать: Клавдия Дмитриевна
Бракосочетание
Около 1914
Рождение ребёнка
1918
Сын: Данилов Василий Александрович
Отец ребёнка: Данилов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
26.07.1923
Сын: Данилов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Данилов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
01.08.1926
Дочь: Дмитриева Галина Александровна
Отец ребёнка: Данилов Александр Михайлович
Смерть
14.09.1954