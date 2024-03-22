Данилова (Кобылина) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Кобылина) Анастасия Александровна

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Место рождения

Тимошинская, Харовский район, Северный край

Дата рождения

04.09.1894

Дата смерти

14.09.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1894

Отец: Кобылин Александр Иванович

Мать: Клавдия Дмитриевна

Тимошинская, Харовский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1914

Муж: Данилов Александр Михайлович

Тимошинская, Харовский район, Северный край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Данилов Василий Александрович

Отец ребёнка: Данилов Александр Михайлович

Тимошинская, Харовский район, Северный край
Рождение ребёнка
26.07.1923

Сын: Данилов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Данилов Александр Михайлович

Тимошинская, Харовский район, Северный край
Рождение ребёнка
01.08.1926

Дочь: Дмитриева Галина Александровна

Отец ребёнка: Данилов Александр Михайлович

Тимошинская, Харовский район, Северный край
Смерть
14.09.1954
Тимошинская, Харовский район, Северный край
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