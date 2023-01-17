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Кобылин Александр Александрович

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Место рождения

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

30.08.1887 ст.

Дата смерти

12.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1887 ст.

Отец: Кобылин Александр Иванович

Мать: Клавдия Дмитриевна

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
02.02.1911 ст.

Жена: Кобылина Екатерина Алексеевна

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1912 ст.

Дочь: Смирнова Виринея Александровна

Мать ребёнка: Кобылина Екатерина Алексеевна

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1915 ст.

Сын: Кобылин Николай Александрович

Мать ребёнка: Кобылина Екатерина Алексеевна

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1927

Сын: Кобылин Виктор Александрович

Мать ребёнка: Кобылина Екатерина Алексеевна

Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
Смерть
12.03.1960
Тимошинская, Шапшенская волость, Кадниковский уезд
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