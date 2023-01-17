Кобылин Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения30.08.1887 ст.
Дата смерти12.03.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1887 ст.
Отец: Кобылин Александр Иванович
Мать: Клавдия Дмитриевна
Бракосочетание
02.02.1911 ст.
Рождение ребёнка
28.08.1912 ст.
Дочь: Смирнова Виринея Александровна
Мать ребёнка: Кобылина Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
26.01.1915 ст.
Сын: Кобылин Николай Александрович
Мать ребёнка: Кобылина Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
13.11.1927
Сын: Кобылин Виктор Александрович
Мать ребёнка: Кобылина Екатерина Алексеевна
Смерть
12.03.1960