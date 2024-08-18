Рукавишников Иван Васильев 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рукавишников Иван Васильев

Место рождения

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Рукавишников Василий Иванов

Мать: Марья

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Февронья Семёнова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Рукавишников Фома Иванов

Мать ребёнка: Февронья Семёнова

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Рукавишников Афанасий Иванов

Мать ребёнка: Февронья Семёнова

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Рукавишникова) Ксения Иванова

Мать ребёнка: Февронья Семёнова

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Рукавишников Матвей Иванов

Мать ребёнка: Февронья Семёнова

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Рукавишников Антон Иванович

Мать ребёнка: Февронья Семёнова

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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