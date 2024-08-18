Рукавишников Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Рукавишников Василий Иванов
Мать: Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Февронья Семёнова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Февронья Семёнова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Рукавишников Афанасий Иванов
Мать ребёнка: Февронья Семёнова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Рукавишникова) Ксения Иванова
Мать ребёнка: Февронья Семёнова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Рукавишников Матвей Иванов
Мать ребёнка: Февронья Семёнова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Рукавишников Антон Иванович
Мать ребёнка: Февронья Семёнова
Смерть
Неизвестно