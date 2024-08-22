Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Рукавишникова) Меланья Васильева
Отец ребёнка: Рукавишников Василий Иванов
Рождение ребёнка
1825
Сын: Рукавишников Ларион Васильев
Отец ребёнка: Рукавишников Василий Иванов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Рукавишников Иван Васильев
Отец ребёнка: Рукавишников Василий Иванов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Рукавишников Дарья Васильева
Отец ребёнка: Рукавишников Василий Иванов
Смерть
Неизвестно