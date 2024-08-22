Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукавишников Василий Иванов

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Рукавишникова) Меланья Васильева

Отец ребёнка: Рукавишников Василий Иванов

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Рукавишников Ларион Васильев

Отец ребёнка: Рукавишников Василий Иванов

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Рукавишников Иван Васильев

Отец ребёнка: Рукавишников Василий Иванов

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Рукавишников Дарья Васильева

Отец ребёнка: Рукавишников Василий Иванов

Смерть
Неизвестно

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