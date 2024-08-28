Рукавишников Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти24.10.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Рукавишников Иван Иванович
Мать: Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Рукавишникова) Меланья Васильева
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Рукавишников Ларион Васильев
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Рукавишников Иван Васильев
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Рукавишников Дарья Васильева
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Рукавишникова) Анисья Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Рукавишников Антип Васильев
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1854
Сын: Рукавишников Софон Васильев
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Смерть
24.10.1873
умер от кашля