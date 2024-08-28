Рукавишников Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРукавишников Василий Иванов

Рукавишников Василий Иванов

Место рождения

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

24.10.1873

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Рукавишников Иван Иванович

Мать: Анна Сергеевна

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Рукавишникова) Меланья Васильева

Мать ребёнка: Марья

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Рукавишников Ларион Васильев

Мать ребёнка: Марья

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Рукавишников Иван Васильев

Мать ребёнка: Марья

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Рукавишников Дарья Васильева

Мать ребёнка: Марья

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Рукавишникова) Анисья Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Рукавишников Антип Васильев

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Рукавишников Софон Васильев

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Смерть
24.10.1873
умер от кашля

Мы используем куки для улучшения работы сайта.