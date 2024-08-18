Февронья Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Рукавишников Иван Васильев
Рождение ребёнка
1853
Сын: Рукавишников Афанасий Иванов
Отец ребёнка: Рукавишников Иван Васильев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Рукавишникова) Ксения Иванова
Отец ребёнка: Рукавишников Иван Васильев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Рукавишников Матвей Иванов
Отец ребёнка: Рукавишников Иван Васильев
Рождение ребёнка
1860
Сын: Рукавишников Антон Иванович
Отец ребёнка: Рукавишников Иван Васильев
Смерть
Неизвестно