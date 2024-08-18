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Февронья Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукавишников Иван Васильев

Рождение ребёнка
1849

Сын: Рукавишников Фома Иванов

Отец ребёнка: Рукавишников Иван Васильев

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Рукавишников Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Рукавишников Иван Васильев

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Рукавишникова) Ксения Иванова

Отец ребёнка: Рукавишников Иван Васильев

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Рукавишников Матвей Иванов

Отец ребёнка: Рукавишников Иван Васильев

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Рукавишников Антон Иванович

Отец ребёнка: Рукавишников Иван Васильев

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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