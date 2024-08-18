Рукавишников Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРукавишников Антон Иванович

Рукавишников Антон Иванович

avatar

Место рождения

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Рукавишников Иван Васильев

Мать: Февронья Семёнова

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Жукова) Анисья Иванова

Рождение ребёнка
1879

Сын: Рукавишников Григорий Антонов

Мать ребёнка: (Жукова) Анисья Иванова

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Рукавишников Василий Антонов

Мать ребёнка: (Жукова) Анисья Иванова

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Рукавишников Михаил Антонов

Мать ребёнка: (Жукова) Анисья Иванова

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.