Рукавишников Антон Иванович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Рукавишников Иван Васильев
Мать: Февронья Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Жукова) Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1879
Сын: Рукавишников Григорий Антонов
Мать ребёнка: (Жукова) Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1881
Сын: Рукавишников Василий Антонов
Мать ребёнка: (Жукова) Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1886
Сын: Рукавишников Михаил Антонов
Мать ребёнка: (Жукова) Анисья Иванова
Смерть
Неизвестно