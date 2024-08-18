(Жукова) Анисья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Сын: Рукавишников Григорий Антонов
Отец ребёнка: Рукавишников Антон Иванович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Рукавишников Василий Антонов
Отец ребёнка: Рукавишников Антон Иванович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Рукавишников Михаил Антонов
Отец ребёнка: Рукавишников Антон Иванович
Смерть
Неизвестно