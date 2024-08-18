(Жукова) Анисья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Жукова) Анисья Иванова

(Жукова) Анисья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукавишников Антон Иванович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Рукавишников Григорий Антонов

Отец ребёнка: Рукавишников Антон Иванович

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Рукавишников Василий Антонов

Отец ребёнка: Рукавишников Антон Иванович

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Рукавишников Михаил Антонов

Отец ребёнка: Рукавишников Антон Иванович

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.