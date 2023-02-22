Янин Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янин Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1910

Дата смерти

20.06.1988

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1910

Отец: Янин Егор Михайлович.

Мать: Янина Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
12.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Янина Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янина Любовь Ивановна

Смерть
20.06.1988
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