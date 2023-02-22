Янин Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1910
Дата смерти20.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1910
Отец: Янин Егор Михайлович.
Мать: Янина Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
12.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Янина Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янина Любовь Ивановна
Смерть
20.06.1988