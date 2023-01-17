Янина Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1914
Дата смерти19.06.1992
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1914
Отец: Иван
Рождение ребёнка
12.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Янин Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Янин Иван Егорович
Смерть
19.06.1992
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область