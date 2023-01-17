Янина Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янина Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1914

Дата смерти

19.06.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1914

Отец: Иван

Мать: Мозжалова Ефимия Степановна

Рождение ребёнка
12.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янин Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янин Иван Егорович

Смерть
19.06.1992
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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