Янина Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янина Пелагея Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1910

Сын: Янин Иван Егорович

Отец ребёнка: Янин Егор Михайлович.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыбина Мария Егоровна

Отец ребёнка: Янин Егор Михайлович.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янин Егор Михайлович.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верхотина Клавдия Егоровна

Отец ребёнка: Янин Егор Михайлович.

Смерть
Неизвестно
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