Янина Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1910
Сын: Янин Иван Егорович
Отец ребёнка: Янин Егор Михайлович.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыбина Мария Егоровна
Отец ребёнка: Янин Егор Михайлович.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верхотина Клавдия Егоровна
Отец ребёнка: Янин Егор Михайлович.
Смерть
Неизвестно