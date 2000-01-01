Янин Егор Михайлович. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янин Егор Михайлович.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1910

Сын: Янин Иван Егорович

Мать ребёнка: Янина Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верхотина Клавдия Егоровна

Мать ребёнка: Янина Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыбина Мария Егоровна

Мать ребёнка: Янина Пелагея Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янина Пелагея Михайловна

Смерть
Неизвестно
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