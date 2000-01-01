Янин Егор Михайлович.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1910
Сын: Янин Иван Егорович
Мать ребёнка: Янина Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верхотина Клавдия Егоровна
Мать ребёнка: Янина Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыбина Мария Егоровна
Мать ребёнка: Янина Пелагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янина Пелагея Михайловна
Смерть
Неизвестно