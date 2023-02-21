Хомутов Фёдор Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутов Фёдор Трофимович

Место рождения

Пермская губерния Соликамский уезд село Пыскор

Дата рождения

17.02.1895 ст.

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1895 ст.

Отец: Хомутов Трофим Фёдорович

Мать: Хомутова Анна Ивановна

Пермская губерния Соликамский уезд село Пыскор
Рождение ребёнка
01.08.1948

Дочь: Лукьянова Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Хомутова Анна Павловна

Пермская область Усольский район село Пыскор
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомутова Анна Павловна

Смерть
1954
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