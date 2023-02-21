Хомутов Фёдор Трофимович
Место рожденияПермская губерния Соликамский уезд село Пыскор
Дата рождения17.02.1895 ст.
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1895 ст.
Отец: Хомутов Трофим Фёдорович
Мать: Хомутова Анна Ивановна
Пермская губерния Соликамский уезд село Пыскор
Рождение ребёнка
01.08.1948
Дочь: Лукьянова Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Хомутова Анна Павловна
Пермская область Усольский район село Пыскор
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хомутова Анна Павловна
Смерть
1954