Лукьянова (Хомутова) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Хомутова) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Пермская область Усольский район село Пыскор

Дата рождения

01.08.1948

Дата смерти

19.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1948

Отец: Хомутов Фёдор Трофимович

Мать: Хомутова Анна Павловна

Пермская область Усольский район село Пыскор
Рождение ребёнка
09.06.1971

Дочь: Горожанинова Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Лукьянов Геннадий Григорьевич

Таджикистан Регар
Смерть
19.09.2018
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