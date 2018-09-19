Лукьянова (Хомутова) Мария Фёдоровна
Место рожденияПермская область Усольский район село Пыскор
Дата рождения01.08.1948
Дата смерти19.09.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1948
Отец: Хомутов Фёдор Трофимович
Мать: Хомутова Анна Павловна
Пермская область Усольский район село Пыскор
Рождение ребёнка
09.06.1971
Дочь: Горожанинова Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Лукьянов Геннадий Григорьевич
Таджикистан Регар
Смерть
19.09.2018