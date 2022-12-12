Хомутова (Кирпищикова) Анна Ивановна
Место рожденияПермская губерния Соликамский уезд село Пыскор
Дата рождения1879 ст.
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Отец: Кирпищиков Иван Степанович
Мать: не указана
Пермская губерния Соликамский уезд село Пыскор
Рождение ребёнка
17.02.1895 ст.
Отец ребёнка: Хомутов Трофим Фёдорович
Пермская губерния Соликамский уезд село Пыскор
Рождение ребёнка
1896 ст.
Сын: Хомутов Василий Трофимович
Отец ребёнка: Хомутов Трофим Фёдорович
Пыскор, город Березники, Пермский край
Смерть
1932