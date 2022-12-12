Хомутова (Кирпищикова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутова (Кирпищикова) Анна Ивановна

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Место рождения

Пермская губерния Соликамский уезд село Пыскор

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: Кирпищиков Иван Степанович

Мать: не указана

Пермская губерния Соликамский уезд село Пыскор
Рождение ребёнка
17.02.1895 ст.

Сын: Хомутов Фёдор Трофимович

Отец ребёнка: Хомутов Трофим Фёдорович

Пермская губерния Соликамский уезд село Пыскор
Рождение ребёнка
1896 ст.

Сын: Хомутов Василий Трофимович

Отец ребёнка: Хомутов Трофим Фёдорович

Пыскор, город Березники, Пермский край
Смерть
1932
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