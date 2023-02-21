Хомутов Трофим Фёдорович
Место рожденияПермская губерния Соликамский уезд село Пыскор
Дата рождения1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская губерния Соликамский уезд село Пыскор
Рождение ребёнка
17.02.1895 ст.
Мать ребёнка: Хомутова Анна Ивановна
Пермская губерния Соликамский уезд село Пыскор
Рождение ребёнка
1896 ст.
Сын: Хомутов Василий Трофимович
Мать ребёнка: Хомутова Анна Ивановна
Пыскор, город Березники, Пермский край
Смерть
Неизвестно