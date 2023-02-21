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Хомутов Трофим Фёдорович

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Место рождения

Пермская губерния Соликамский уезд село Пыскор

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния Соликамский уезд село Пыскор
Рождение ребёнка
17.02.1895 ст.

Сын: Хомутов Фёдор Трофимович

Мать ребёнка: Хомутова Анна Ивановна

Пермская губерния Соликамский уезд село Пыскор
Рождение ребёнка
1896 ст.

Сын: Хомутов Василий Трофимович

Мать ребёнка: Хомутова Анна Ивановна

Пыскор, город Березники, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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