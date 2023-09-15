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Гусева Александра Федоровна

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Место рождения

Дикарево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Гусев Федор

Мать: Гусева Наталья Захаровна

Дикарево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.10.1903

Сын: Фонарев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Фонарев Михаил Викторович

Зимняк, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Фонарев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Фонарев Михаил Викторович

Кашино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Фонарева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Фонарев Михаил Викторович

Кашино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Фонарева Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Фонарев Михаил Викторович

Кашино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.10.1914

Сын: Фонарев Димитрий Михайлович

Отец ребёнка: Фонарев Михаил Викторович

Кашино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.01.1924

Сын: Фонарев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Фонарев Михаил Викторович

Кашино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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