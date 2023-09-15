Гусева Александра Федоровна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Гусев Федор
Мать: Гусева Наталья Захаровна
Рождение ребёнка
22.10.1903
Сын: Фонарев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Фонарев Михаил Викторович
Зимняк, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Фонарев Михаил Викторович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Фонарева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Фонарев Михаил Викторович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Фонарева Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Фонарев Михаил Викторович
Рождение ребёнка
26.10.1914
Сын: Фонарев Димитрий Михайлович
Отец ребёнка: Фонарев Михаил Викторович
Рождение ребёнка
15.01.1924
Отец ребёнка: Фонарев Михаил Викторович
Смерть
Неизвестно