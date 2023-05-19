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Фонарев Иван Михайлович

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Место рождения

Кашино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.01.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1924

Отец: Фонарев Михаил Викторович

Мать: Гусева Александра Федоровна

Кашино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Павловна

Нехотово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Павловна

Смерть
Неизвестно