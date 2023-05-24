Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фонарева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Фонарев Иван Михайлович

Нехотово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фонарева Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Фонарев Иван Михайлович

Нехотово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фонарева Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Фонарев Иван Михайлович

Нехотово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фонарев Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно

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