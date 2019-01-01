деревня Нехотово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Нехотово

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о командировании врача для борьбы с тифом в д. Нехотово Ведерковской волости Грязовецкого уезда. 1890 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опись 1. Дело 34 Показать все
Сообщение Вологодской казенной палаты о выкупе душевого надела земли Грязовецкого уезда Огарковской вол. д. Нехотово. 1891–1892 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фон Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 226. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Георгиевской Подболотской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3202Нехотово, д. каз.при колодцах.29123480111

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Огарковская волость
15Нехотово1-е Туфан.бывшие помещичьи4128
Грязовецкий уезд, Ведерковская волость
11НехотовоЗвягинскоебывшие государственные4110291

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Нехотовский сельсовет
Нехотово (молочн.-пр. п) 1949деревняЗимнее: 8 км. Летнее: —.Зимнее: 31 км. Летнее: —.Зимнее: 52 км. Летнее: —.4746

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
247727Нехотоводеревня59°07'с.ш.40°29'в.д.O-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Комьянское сельское поселение
19624440341д Нехотоводеревня

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