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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о командировании врача для борьбы с тифом в д. Нехотово Ведерковской волости Грязовецкого уезда. 1890 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опись 1. Дело 34 Показать все
Сообщение Вологодской казенной палаты о выкупе душевого надела земли Грязовецкого уезда Огарковской вол. д. Нехотово. 1891–1892 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фон Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 226. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Георгиевской Подболотской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3202Нехотово, д. каз.при колодцах.29123480111
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
15Нехотово1-е Туфан.бывшие помещичьи4128
11НехотовоЗвягинскоебывшие государственные4110291
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Нехотово (молочн.-пр. п) 1949деревняЗимнее: 8 км. Летнее: —.Зимнее: 31 км. Летнее: —.Зимнее: 52 км. Летнее: —.4746
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247727Нехотоводеревня59°07'с.ш.40°29'в.д.O-37-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624440341д Нехотоводеревня