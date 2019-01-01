деревня Дикарево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Дикарево

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению кретьянок Грязовецкого уезда Огарковской вол. д. Дикарево Горловой, Бучиной и Бычковой о предоставлении им земли. 1889–1890 гг. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Дикарева Огарковской волости Грязовецкого уезда Столетова о неправильном изъятии у него земли. 1893–1894 гг. // Гос. архив Вологодской обл Показать все
Дело о выяснении причин несогласия сельского общества на выкуп крестьянином Рогалевым Огарковской вол. д. Дикарево 2-х наделов земли. 1887 г. // Гос. архив Вологодской об Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Дикарево Огарковской волости Гусева на приговор уездного съезда по обвинениюего в неправильной постройке маслодельного завода. 1901 г. // Показать все
Дело по прошению бывших помещичьих крестьян дер. Дикарево Огарковской волости по делу о земле. 1904 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 7931.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Вознесенской Кохтошской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3184Дикарево, д. вл.при колодцах.182297887Завод 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
С. Дикарево31Аф. Ив. Брянчанинов74

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Огарковская волость
55ДекаревоГридинскоебывшие помещичьи53116143

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шепяковская волость
Дикарево326996деревняРусские72139149288

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Ведерковский сельсовет
Дикарево (молочн. проп. п.) 1626деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 19 км. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: —.7572

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
32899Дикареводеревня59°03'с.ш.40°25'в.д.O-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Комьянское сельское поселение
19624440236д Дикареводеревня

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