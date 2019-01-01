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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению кретьянок Грязовецкого уезда Огарковской вол. д. Дикарево Горловой, Бучиной и Бычковой о предоставлении им земли. 1889–1890 гг. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Дикарева Огарковской волости Грязовецкого уезда Столетова о неправильном изъятии у него земли. 1893–1894 гг. // Гос. архив Вологодской обл Показать все
Дело о выяснении причин несогласия сельского общества на выкуп крестьянином Рогалевым Огарковской вол. д. Дикарево 2-х наделов земли. 1887 г. // Гос. архив Вологодской об Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Дикарево Огарковской волости Гусева на приговор уездного съезда по обвинениюего в неправильной постройке маслодельного завода. 1901 г. // Показать все
Дело по прошению бывших помещичьих крестьян дер. Дикарево Огарковской волости по делу о земле. 1904 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 7931.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Вознесенской Кохтошской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3184Дикарево, д. вл.при колодцах.182297887Завод 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
С. Дикарево31Аф. Ив. Брянчанинов74—
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
55ДекаревоГридинскоебывшие помещичьи53116143
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Дикарево326996деревняРусские72139149288
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Дикарево (молочн. проп. п.) 1626деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 19 км. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: —.7572
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
32899Дикареводеревня59°03'с.ш.40°25'в.д.O-37-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624440236д Дикареводеревня