Гусева Наталья Захаровна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Федор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Гусев Федор Петрович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Гусева Александра Федоровна
Отец ребёнка: Гусев Федор Петрович
Смерть
Неизвестно