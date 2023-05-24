Гусева Наталья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Наталья Захаровна

Место рождения

Дикарево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Дикарево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Федор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1861

Сын: Гусев Степан Федорович

Отец ребёнка: Гусев Федор Петрович

Дикарево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Гусева Александра Федоровна

Отец ребёнка: Гусев Федор Петрович

Дикарево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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