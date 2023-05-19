Гусев Федор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Гусева Наталья Захаровна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Гусева Александра Федоровна
Мать ребёнка: Гусева Наталья Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Наталья Захаровна
Смерть
Неизвестно