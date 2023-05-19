Гусев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Федор

Место рождения

Дикарево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1823 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дикарево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Гусев Степан Федорович

Мать ребёнка: Гусева Наталья Захаровна

Дикарево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Гусева Александра Федоровна

Мать ребёнка: Гусева Наталья Захаровна

Дикарево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Наталья Захаровна

Смерть
Неизвестно
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