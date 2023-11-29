Олена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Гусев Петр Семенович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Гусев Петр Семенович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Гусев Петр Семенович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Гусева Опросинья Петровна
Отец ребёнка: Гусев Петр Семенович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Гусева Олена Петровна
Отец ребёнка: Гусев Петр Семенович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Гусев Яков Петрович
Отец ребёнка: Гусев Петр Семенович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Гусев Федор Петрович
Отец ребёнка: Гусев Петр Семенович
Дикарево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Гусев Петр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Петр Семенович
Смерть
Неизвестно