Олена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Гусев Александр Петрович

Отец ребёнка: Гусев Петр Семенович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Гусев Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Гусев Петр Семенович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Гусев Николай Петрович

Отец ребёнка: Гусев Петр Семенович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Гусева Опросинья Петровна

Отец ребёнка: Гусев Петр Семенович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Гусева Олена Петровна

Отец ребёнка: Гусев Петр Семенович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Гусев Яков Петрович

Отец ребёнка: Гусев Петр Семенович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Гусев Федор Петрович

Отец ребёнка: Гусев Петр Семенович

Дикарево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Гусев Василий Петрович

Отец ребёнка: Гусев Петр Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Петр Семенович

Смерть
Неизвестно
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